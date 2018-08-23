Тайфун Soulik накрыл корейский остров Чеджудо и движется на Сеул

Тайфун Soulik накрыл в четверг южнокорейский курортный остров Чеджудо и движется на Сеул, передало в четверг метеорологическое управление Южной Кореи, передает Арменпресс.

Местные СМИ сообщают, что в результате один человек пропал без вести, еще один получил травму, нарушено движение транспорта.

По данным агентства Рёнхап, более 6,5 тысячи жилищ остались без электричества.

Метеорологи предупредили, что на рассвете в пятницу тайфун достигнет Сеула. По всем провинциям Южной Кореи издано распоряжение приготовиться к возможному ущербу. Большая часть морских портов прекращает работу, в девяти аэропортах отменяются авиарейсы, около полутора тысяч школ отменили занятия.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал власти свести к минимуму возможный ущерб от .

Как сообщает Главное метеорологическое управление Южной Кореи, тайфун Soulik принесет до 400 миллиметров осадков. Скорость ветра в центре тайфуна превышает 40 метров в секунду (144 км/ч). На море ожидаются волны высотой до восьми метров.