Ованес Габузян уступил первое место в турнире «U.S. Masters Championship» по дополнительным очкам
Гроссмейстер Ованес Габузян завершил успешное выступление на турнире «U.S. Masters Championship». Как передает «Арменпресс», после 9-го тура гроссмейстер Ованес Габузян набрал 6,5 очков. Столько же очков набрали еще 8 шахматистов. Ованес Габузян уступил первое место в турнире «U.S. Masters Championship» по дополнительным очкам и занял лишь 7-е место.Победителем турнира стал американец Джон Мишель.
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