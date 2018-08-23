Гроссмейстер Ованес Габузян завершил успешное выступление на турнире «U.S. Masters Championship». Как передает «Арменпресс», после 9-го тура гроссмейстер Ованес Габузян набрал 6,5 очков. Столько же очков набрали еще 8 шахматистов. Ованес Габузян уступил первое место в турнире «U.S. Masters Championship» по дополнительным очкам и занял лишь 7-е место.

Победителем турнира стал американец Джон Мишель.