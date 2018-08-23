Роберт Кочарян не имеет акций в а/п «Звартноц» и никогда не имел: заявление компании «Армения-Международные аэропорты»

Компания "Армения-Международные аэропорты", управляющая ереванским аэропортом "Звартноц", выступила с заявлением, в котором говорится, что второй президент Армении Роберт Кочарян не имеет акций в компании.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что у Кочаряна никогда не было доли в компании, и распространяемые в последнее время слухи в прессе не соответствуют действительности.

Говорится также, что ЗАО "Армения-Международные аэропорты" – открытая и прозрачная компания, которая инвестировала миллионы долларов в экономику Армении, способствуя стабильному развитию Армении в последние 20 лет.

"ЗАО "Армения-Международные аэропорты" готово предоставить свою бухгалтерскую документацию для проведения подробного аудита", — говорится в сообщении.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. По его словам, подписали председатель НС Армении Ара Баблоян, его заместители Эдуард Шармазанов и Арпинэ Ованнисян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.