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Сильный дождь в Батуми: затоплены подвалы жилых домов

Сильный дождь в Батуми: затоплены подвалы жилых домов

Из-за продолжительного дождя в Батуми в плену водной стихии оказались несколько улиц — затоплены подвалы жилых домой, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Из-за большого потока воды было приостановлено движение по проезжей части. По словам местных жителей, в Батуми после каждого дождя возникает проблемная ситуация на дорогах.

"Во время каждого дождя так. Вода заходит и в дома", — рассказала телеканалу одна из местных жительниц.

В службу управления чрезвычайными ситуациями всего поступило 12 сообщений. Работы по откачке воды из подвалов жилых домой завершились поздно ночью.


 




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