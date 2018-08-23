Сильный дождь в Батуми: затоплены подвалы жилых домов
11:11, 23 Август, 2018
Из-за продолжительного дождя в Батуми в плену водной стихии оказались несколько улиц — затоплены подвалы жилых домой, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.
Из-за большого потока воды было приостановлено движение по проезжей части. По словам местных жителей, в Батуми после каждого дождя возникает проблемная ситуация на дорогах.
"Во время каждого дождя так. Вода заходит и в дома", — рассказала телеканалу одна из местных жительниц.
В службу управления чрезвычайными ситуациями всего поступило 12 сообщений. Работы по откачке воды из подвалов жилых домой завершились поздно ночью.