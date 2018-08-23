Наши системы образования и самообразования не адаптированы к нуждам рынка труда: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался по поводу откликов на свое выступление на своей странице в Facebook 22-го августа. Как передает «Арменпресс», он пишет:

«Важный отклик на мой прямой эфир: все больше работодателей говорят, что нуждаются в качественных кадрах и не могут их найти.

В Армении есть рабочие место, но, к сожалению, наши системы образования и самообразования не адаптированы к нуждам рынка труда.

Этой проблемой должно заняться правительство Армении, однако и каждый, кто ищет работу, должен заняться собой».

Накануне премьер-министр Никол Пашинян представил формулу успеха в новой Армении. Как отметил премьер в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, старая формула успеха заключалась в том, что для достижения успеха необходимо иметь спонсора во власти, хороших знакомых, мафиозные связи и предоставлять услуги властям на выборах. "Новая формула успеха, которая уже в некотором смысле действует в новой Армении, но пока в зачаточном состоянии, заключается в том, что нужны не знакомства, а образование, повышение собственного профессионального и интеллектуального уровня", - сказал Пашинян.Он отметил, что если сегодня в Армении кто-нибудь хочет достичь успеха, он должен не искать знакомых или обращаться к другим, а в первую очередь работать над своим уровнем образования и интеллекта.Как считает глава правительства, любой человек, который каждый день не растет в профессиональном плане, не достигнет успеха, каждый должен работать над повышением своего профессионализма и качества проделанной работы. "Это касается всех сфер, в том числе тех, кто хочет работать в правительственных структурах. Не будет искусственных препон для бизнеса и ни один бизнесмен не сможет заявить, что правительство обанкротило его или не дало возможности работать, но и не будет так, чтобы один бизнесмен обвинил другого в этом, поскольку он будет защищен законом", - сказал Пашинян. Премьер-министр подчеркнул, что правоохранительные органы будут защищать бизнесменов от любых незаконных посягательств, если они будут своевременно обращаться в полицию."Если вам будут предъявлять незаконные требования, требовать долю в бизнесе или что-либо другое, то надо не сомневаться и обращаться к правоохранителям. А если последние не отреагируют, то я гарантирую, что они за один день будут уволены. Прецеденты есть", - сказал Пашинян. Он подчеркнул, что для бизнеса не будет искусственных препон, правительство сделает все возможное и достигнет равных конкурентных условий и правил для всех."Правила игры будут одинаковы для всех и их суть в следующем – работаем в законном поле и работаем честно", - сказал Пашинян.