Аргентинские сенаторы одобрили обыск в квартире экс-президента Фернандес де Киршнер

Верхняя палата парламента Аргентины одобрила в среду судебный запрос на проведение обыска в квартире и домах сенатора и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования дела о взятках. За проголосовали 66 членов 72-местного сената, передает Арменпресс.

Теперь правоохранительные органы смогут провести обыск в квартире Фернандес де Киршнер, пользующейся парламентской неприкосновенностью, в Буэнос-Айресе и ее домах в городах Эль-Калафате и Рио-Гальегос.

"Я жертва наглых, грубых, унизительных манипуляций и постоянного преследования", - сказала на заседании Фернандес де Киршнер.

По мнению экс-президента, действующее правительство использует судебные процессы против нее, чтобы отвлечь население от экономических проблем в стране. "Если нет хлеба, нужны зрелища", - сказала она.