Представители Защитника прав человека Армении посетили тюремную больницу

Представители Защитника прав человека Армении без предупреждения посетили тюремную больницу – ИУ «Больница для осужденных». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

Некоторые из осужденных утверждали, что судебные акты, принятые в их отношении, не являются объективными, так как следствие велось однобоко. В связи с подобными жалобами осужденным разъяснили пределы полномочий офиса Защитника прав человека Армении и невозможность его вмешательства в судебный процесс. Им представили порядок пересмотра судебных актов, возможности воспользоваться бесплатной юридической помощью и пр.

Были затронуты и вопросы возможностей и порядка освобождения по УДО.

В ходе приватных бесед осужденные выразили озабоченность вопросами здравоохранения и оказания им медицинской помощи. Была изучена медицинская документация, проверены условия содержания, состояние с защитой прав осужденных и пр.

В рамках полномочий офиса Защитника прав человека Армении, будут предприняты шаги по решению констатированных проблем.