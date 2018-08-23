У газозаправочной станции в Аштараке вспыхнул пожар
У газозаправочной станции в Аштараке, на поле, называемом «Мугну-гёл», 22-го августа вспыхнул пожар: загорелась трава на площади в 100 кв м. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Прибывшие пожарные изолировали и потушили пожар.
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