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У газозаправочной станции в Аштараке вспыхнул пожар

У газозаправочной станции в Аштараке вспыхнул пожар
У газозаправочной станции в Аштараке, на поле, называемом «Мугну-гёл»,  22-го августа вспыхнул пожар: загорелась трава на площади в 100 кв м. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Прибывшие пожарные изолировали и потушили пожар.


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