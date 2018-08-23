В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд

В Соединенных Штатах в четверг вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон, передает Арменпресс.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.

Таможенная служба США подтвердила, что с 00:01 (07:01 мск) четверга товары из Китая на сумму $16 млрд в соответствии с установленным списком будут облагаться пошлиной в 25%.

Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что "в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги".

Одновременно в заявлении говорится, что Китай в ответ на действия Соединенных Штатов подаст иск в арбитраж ВТО, исходя из стремления "защитить механизм многосторонней сводной торговли и свои коренные интересы".