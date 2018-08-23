Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

Аронян – среди лидеров турнира в Сент-Луисе

Аронян – среди лидеров турнира в Сент-Луисе

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает оставаться среди лидеров супертурнира Sinquefield Cup.

Как передает «Арменпресс», в пятом туре проходящего в американском Сент-Луисе шахматного супертурнира Sinquefield Cup лидер армянских шахмат Левон Аронян сыграл с Виши Анандом. На 36-м ходу была зафиксирована ничья. Он набрал 3 очка,  по 3 очка набрали также Шахрияр Мамедъяров, Фабиано Каруана, Александр Грищук и чемпион мира Магнус Карлсен, которые и являются текущими лидерами. Остальные партии тура продолжаются.

Турнир Sinquefield Cup является четвертым этапом Grand Chess Tour. Он состоит из 9 туров и завершится 28-го августа.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации