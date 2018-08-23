Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию ЦК АРФД Ливана во главе с депутатом НС Ливана Акопом Багратуни. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АРФД. В составе делегации – министр туризма Ливана Аветис Китанян, член ЦК АРФД Ливана Раффи Ашкарян.

В ходе встречи собеседники обсудили положительные отклики и ожидания народа от бархатной революции, а также решимость диаспоры, в частности, ливанской, защитить ее.

Делегация ЦК АРФД Ливана передала Пашиняну готовность АРФД способствовать укреплению успехов бархатной революции. Была подчеркунтость важность единения народа для преодоления препятствий на пути развития успехов.

Делегация ЦК АРФД Ливана передала Пашиняну готовность армянской общины Ливана на деле способствовать усилиям Армении и Арцаха в их стремлении к развитию.

Делегация ЦК АРФД Ливана передала Пашиняну готовность способствовать в развитии экономических, социальных, политических, культурных и туристических связей между Арменией и Ливаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил радость по поводу встречи, отметив, что для него Ливан и армянство Ливана имеют особое значение, особенно, в связи с поддержкой, оказанной ими в дни революции.

Кроме того, Пашинян отметил необходимость диалога и сотрудничества в деле объединения политически здоровых сил во благо успеха революции.