Габрелянов ушел с поста гендиректора холдинга News Media

Глава холдинга News Media Арам Габрелянов ушел с поста генерального директора, эту должность занял его заместитель Анатолий Сулейманов, как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду RNS; Сулейманов также подтвердил эту информацию в разговоре с "Коммерсантом".

"Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову", - рассказал Сулейманов.

Издание Life - главный проект News Media - осенью прекратит свое существование в прежнем формате. Оно откажется от лицензии СМИ и с октября станет открытой платформой, в наполнении которой сможет участвовать любой пользователь "вне зависимости от политических убеждений".

Габрелянов руководил News Media с момента его создания в 2001 году. Сам Габрелянов свое решение пока никак не прокомментировал.