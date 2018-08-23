КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ

Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ на западе страны, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду портал 36 Notrh, который отслеживает состояние ракетно-ядерной деятельности КНДР на основании данных со спутниковых снимков.

Наблюдатели отмечают, что с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.

38 North сообщил о начале работ в Сохэ 24 июля. Основываясь на данных спутника, эксперты подтвердили начало сноса производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

Сохэ - главный ракетный полигон КНДР, с него запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Его закрытие, судя по всему, обсуждалось в ходе встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.