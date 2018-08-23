Пользователи сообщили о сбое в работе App Store

Проблемы в работе магазина приложений App Store наблюдаются в четверг в нескольких странах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 23:28 по времени Восточного побережья США (06:28 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении сервиса.

По его данным, о сбоях в работе App Store сообщают пользователи в Германии, Иордании, США и Японии.





