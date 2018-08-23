Трамп назвал свою единственную ошибку

Президент США Дональд Трамп назвал своим единственным проступком неожиданную победу на выборах 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Единственное, что я сделал неправильно, это победил на выборах, хотя все ожидали успеха Хиллари Клинтон и демократов. Проблема была в том, что они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов!» — написал американский лидер.

Так он отреагировал на многочисленные обвинения из-за якобы совершенных правонарушений в период предвыборной кампании. 22 августа бывший адвокат главы государства Майкл Коэн признался, что заплатил двум женщинам за молчание об интимных связях по указанию Трампа. Он сообщил, что совершил преступление, заплатив из средств предвыборной кампании, чтобы повлиять на выборы. Сроки и суммы в материалах суда совпадают с историями бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал, которым предположительно заплатили за неразглашение о связях с главой государства.

Ранее в тот же день стало известно, что присяжные признали бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, связанных с нарушением налогового и банковского законодательств, а также сокрытием зарубежных счетов в банках.