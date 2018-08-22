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Ожидается снижение подоходного налога

Ожидается снижение подоходного налога

Правительство Армении обсуждает вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс, который предполагает упрощение процесса налогообложения и снижение подоходного налога. 

Как  передает Арменпресс, об этом Никол  Пашинян  сказал в прямом эфире Facebook.   

«В настоящий момент мы обсуждаем вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс. В этом направлении была проделана большая работа. Мы должны идти по пути упрощения процесса налогообложения и уменьшения подоходного налога. Сейчас я не хочу делать  конкретное заявление, потому что есть ряд сценариев. Я просто четко говорю, что мы уменьшим подоходный налог», - сказал  премьер-министр.

Он добавил, что в законодательстве государственных закупок также будут внесены изменения, и в системе государственного управления будут проведены серьезные реформы. «Мы  знаем, что система  общественного управления  раздута  и неэффективна. Я знаю, что наша государственная системанастолько неповоротлива, что порой  ее движение  становится бессмысленным», - сказал Пашинян.

 

 

 

 

 

 




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