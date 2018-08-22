Ожидается снижение подоходного налога

Правительство Армении обсуждает вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс, который предполагает упрощение процесса налогообложения и снижение подоходного налога.

Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в прямом эфире Facebook.

«В настоящий момент мы обсуждаем вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс. В этом направлении была проделана большая работа. Мы должны идти по пути упрощения процесса налогообложения и уменьшения подоходного налога. Сейчас я не хочу делать конкретное заявление, потому что есть ряд сценариев. Я просто четко говорю, что мы уменьшим подоходный налог», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что в законодательстве государственных закупок также будут внесены изменения, и в системе государственного управления будут проведены серьезные реформы. «Мы знаем, что система общественного управления раздута и неэффективна. Я знаю, что наша государственная системанастолько неповоротлива, что порой ее движение становится бессмысленным», - сказал Пашинян.