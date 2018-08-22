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Правительство поддержит производителей алмазов

Правительство поддержит производителей алмазов

Премьер-министр РА  Никол  Пашинян  считает важным развитие сферы  производства алмазов и обещает содействие  производителям.

Как  передает Арменпресс, Никол  Пашинян  в прямом эфире Facebook заявил,  что   эта сфера  всегда  была развитой в  Армении, но в  результате девальвации и либерализации рынка алмазов, в этой  отрасли начался спад.

«Сейчас есть компании, занятые  этой  отраслью, и мы  надеемся, что они достигнут успеха. Правительство их поддержит», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул важность развития  ювелирного дела вообще.

«Принято, что туристы всегда покупают  сувениры – в память о данной  стране. Нам кажется, что в Армении такими сувенирами могут стать и ювелирные  изделия», - сказал премьер.




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