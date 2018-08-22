Правительство поддержит производителей алмазов

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает важным развитие сферы производства алмазов и обещает содействие производителям.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян в прямом эфире Facebook заявил, что эта сфера всегда была развитой в Армении, но в результате девальвации и либерализации рынка алмазов, в этой отрасли начался спад.

«Сейчас есть компании, занятые этой отраслью, и мы надеемся, что они достигнут успеха. Правительство их поддержит», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул важность развития ювелирного дела вообще.

«Принято, что туристы всегда покупают сувениры – в память о данной стране. Нам кажется, что в Армении такими сувенирами могут стать и ювелирные изделия», - сказал премьер.