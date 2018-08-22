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Премьер-министр надеется на рост показателей экономической активности

Премьер-министр надеется на рост показателей экономической активности

Премьер-министр РА  Никол  Пашинян  в прямом эфире Facebook заявил,  что  в экономике Армении наблюдаются позитивные  перемены. Он отметил также, что надеется на рост показателей экономической  активности.

Как  передает Арменпресс,Никол  Пашинян   сказал, что в июне отмечен рост активности экономики в 9,6%, а в июле - 11,1%.

«В экономике Армении наблюдаются позитивные  перемены — в частности,  в июне отмечен рост активности экономики в 9,6%, а в июле – уже 11,1%», — сказал премьер.

Пашинян заявил, что революции – беспрецедентное  явление  истории.

«Как правило, независимо от характера,  после  революции  наблюдается некоторый спад экономики – в силу огромных сдвигов, которые  негативно воздействуют на  экономику.

И это определенно произошло в  мае, что беспокоило нас. Но  главное – сегодня у нас был рост в июне и в июле – уже двузначный», - сказал премьер.

Пашинян выразил надежду, что этот рост не только сохранится в августе, но и ускорит темп.

 

 

 




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