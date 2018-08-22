Премьер-министр надеется на рост показателей экономической активности

Премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook заявил, что в экономике Армении наблюдаются позитивные перемены. Он отметил также, что надеется на рост показателей экономической активности.

Как передает Арменпресс,Никол Пашинян сказал, что в июне отмечен рост активности экономики в 9,6%, а в июле - 11,1%.

«В экономике Армении наблюдаются позитивные перемены — в частности, в июне отмечен рост активности экономики в 9,6%, а в июле – уже 11,1%», — сказал премьер.

Пашинян заявил, что революции – беспрецедентное явление истории.

«Как правило, независимо от характера, после революции наблюдается некоторый спад экономики – в силу огромных сдвигов, которые негативно воздействуют на экономику.

И это определенно произошло в мае, что беспокоило нас. Но главное – сегодня у нас был рост в июне и в июле – уже двузначный», - сказал премьер.

Пашинян выразил надежду, что этот рост не только сохранится в августе, но и ускорит темп.