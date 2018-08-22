Вице-премьер РА Мгер Григорян принял заместителя гендиректора МИД Израиля

Вице-премьер РА Мгер Григорян 22 августа провел встречу с заместителем гендиректора МИД Израиля, главу департамента Евразии Александра Бен Цви.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе вице-премьера РА Мгера Григоряна, вице-премьер отметил важность поступательное развитие двусторонних армяно-израильских отношений, выделив те основные направления, где наблюдается большой потенциал двусторонних отношений.

Александр Бен Цви представил своему собеседнику достижения Израиля в сфере экономики, высоких технологий и сельского хозяйства, выразив готовность Израиля обменяться опытом в указанных направлениях.

Стороны отметили важность создания благоприятных условий для бизнеса, в частности —Startup-ов, для развития экономики, в этом контексте наметив перспективы армяно-израильского сотрудничества. Мгер Григорян и Александр Бен Цвиподчеркнули необходимость установления крепких связей бизнес-кругов для дальнейшего развития двусторонних отношений.