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Вице-премьер РА Мгер Григорян принял заместителя гендиректора МИД Израиля

Вице-премьер РА Мгер Григорян принял заместителя гендиректора МИД Израиля

Вице-премьер РА  Мгер Григорян 22 августа провел встречу  с  заместителем  гендиректора МИД Израиля, главу  департамента   Евразии Александра Бен Цви.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе  вице-премьера РА  Мгера Григоряна,  вице-премьер отметил важность поступательное  развитие  двусторонних армяно-израильских отношений, выделив те основные  направления, где  наблюдается большой  потенциал двусторонних отношений.  

Александр Бен Цви  представил своему  собеседнику достижения  Израиля в сфере экономики, высоких технологий и сельского хозяйства, выразив  готовность Израиля  обменяться опытом в  указанных направлениях.

Стороны отметили важность создания  благоприятных условий для  бизнеса, в частности —Startup-ов, для  развития  экономики, в  этом контексте  наметив перспективы армяно-израильского сотрудничества. Мгер Григорян и  Александр Бен Цвиподчеркнули необходимость установления  крепких связей бизнес-кругов для  дальнейшего развития  двусторонних отношений.

 




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