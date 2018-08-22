Никол Пашинян представляет тезисы экономической стратегии — ПРЯМОЙ ЭФИР

Премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook представляет тезисы экономической стратегии.

Как передает Арменпресс, анонсируя свое выступления в Facebook, Пашинян отметил:

«Если помните, на митинге 17 августа я сказал, что фрагмент своего выступления об экономике я опускаю и представлю его позже. Сегодня в 20:00 часов в прямом эфире на своей странице в Facebook я представлю несколько тезисов экономической стратегии. А приведенный ниже документ имейте при себе – в качестве рабочей справки».

Приведенный НиколомПашиняном документ озаглавлен «Структура экономического развития РА».