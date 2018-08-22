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Никол Пашинян представляет тезисы экономической стратегии — ПРЯМОЙ ЭФИР

Никол Пашинян представляет тезисы экономической стратегии — ПРЯМОЙ ЭФИР

Премьер-министр РА  Никол  Пашинян  в прямом эфире Facebook представляет тезисы  экономической стратегии.

Как  передает Арменпресс, анонсируя свое  выступления в  Facebook, Пашинян отметил: 

«Если помните, на  митинге  17 августа я сказал, что фрагмент своего выступления об экономике я  опускаю и представлю его позже. Сегодня в  20:00  часов в  прямом эфире  на своей  странице в  Facebook я  представлю несколько тезисов  экономической  стратегии.  А приведенный ниже  документ имейте  при себе – в  качестве  рабочей справки».

Приведенный НиколомПашиняном  документ озаглавлен «Структура экономического  развития  РА».




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