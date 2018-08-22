В результате наезда погибла 40-летняя женщина

21 августа в 4.15 часов в Ереване напротив дома по пр.Багратуняц 1 автомобиль Mercedes сбил 40-летнюю женщину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в тот же день в 6.20 часов женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

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