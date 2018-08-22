Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

В результате наезда погибла 40-летняя женщина

В результате наезда погибла 40-летняя женщина

21 августа  в  4.15 часов в Ереване  напротив дома  по  пр.Багратуняц 1  автомобиль Mercedes  сбил 40-летнюю женщину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в  тот же день  в 6.20 часов женщина  скончалась в  больнице, не  приходя  в  сознание.  

Подготавливаются материалы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации