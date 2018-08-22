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Вице-премьер РА обсудил с министром ЕАЭК проект договора по пенсионному обеспечению трудящихся ЕАЭС

Вице-премьер РА обсудил с министром ЕАЭК проект договора по пенсионному обеспечению трудящихся ЕАЭС

Вице-премьер РА  Мгер Григорян 22 августа провел встречу  с  членом коллегии  (министром) Евразийской экономической комиссии по вопросам экономики и финансовой  политики  Тимуром Жаксылыковым. На встрече присутствовала также министр труда и по соцвопросам труда  Мане Тандилян.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе  вице-премьера РА  Мгера Григоряна,  стороны  рассмотрели особенности пенсионной  системы  стран ЕАЭС, а также обсудили проект договора  «О пенсионном  обеспечении трудящихся ЕАЭС». Тимур  Жаксылыков представил армянской  стороне основные  положения  и цели документа.

В рамках договора страны  ЕАЭС будут сотрудничать в  сфере пенсионного обеспечения с целью создания  равных условий для трудящихся, что направлено на  решение  вопросов, связанных с взаимопризнанием трудового стажа в странах ЕАЭС.

 

 

 




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