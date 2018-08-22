Вице-премьер РА обсудил с министром ЕАЭК проект договора по пенсионному обеспечению трудящихся ЕАЭС

Вице-премьер РА Мгер Григорян 22 августа провел встречу с членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по вопросам экономики и финансовой политики Тимуром Жаксылыковым. На встрече присутствовала также министр труда и по соцвопросам труда Мане Тандилян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе вице-премьера РА Мгера Григоряна, стороны рассмотрели особенности пенсионной системы стран ЕАЭС, а также обсудили проект договора «О пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС». Тимур Жаксылыков представил армянской стороне основные положения и цели документа.

В рамках договора страны ЕАЭС будут сотрудничать в сфере пенсионного обеспечения с целью создания равных условий для трудящихся, что направлено на решение вопросов, связанных с взаимопризнанием трудового стажа в странах ЕАЭС.