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Дорога к храму Гегарддвусторонне закрыта

Дорога к храму Гегарддвусторонне закрыта

МЧС РА  предупреждает, что  с 15:40 часов  22 августа отрезок дороги Հ-3, ведущий  к  храму  Гегард,  двусторонне закрыт.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта  МЧС РА.

«На  20:00 часов  21 августа отрезок дороги Հ-3, ведущий  к  храму  Гегард,  двусторонне открыт, взрывные  работы  завершены.

На  09:00 часов  7 августа продолжаются работы  по строительству туннеля на 24 км дороги Ванадзор-Алаверди.

Предлагается альтернативная дорога:

М-4 (Ереван-Севан-Иджеван) —Հ-26 (Воскепар-Ноембарян) – граница с Грузией.

М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) —Հ-26(Ванадзор-Дилижан).

Проезд транспорта в Алаверди, Ванадзор и ближайшие  пункты – по маршруту Ванадзор-Сепанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди – грузинская граница.

 

 

 

 




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