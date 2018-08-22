Дорога к храму Гегарддвусторонне закрыта

МЧС РА предупреждает, что с 15:40 часов 22 августа отрезок дороги Հ-3, ведущий к храму Гегард, двусторонне закрыт.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта МЧС РА.

«На 20:00 часов 21 августа отрезок дороги Հ-3, ведущий к храму Гегард, двусторонне открыт, взрывные работы завершены.

На 09:00 часов 7 августа продолжаются работы по строительству туннеля на 24 км дороги Ванадзор-Алаверди.

Предлагается альтернативная дорога:

М-4 (Ереван-Севан-Иджеван) —Հ-26 (Воскепар-Ноембарян) – граница с Грузией.

М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) —Հ-26(Ванадзор-Дилижан).

Проезд транспорта в Алаверди, Ванадзор и ближайшие пункты – по маршруту Ванадзор-Сепанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди – грузинская граница.