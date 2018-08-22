СМИ: Израиль утвердил строительство 382 единиц жилья на Западном берегу

Власти Израиля утвердили в среду строительство 382 новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Haaretz.

По данным издания, речь идет о финальной стадии согласования строительства в израильской гражданской администрации Западного берега, а работы по возведению жилья могут быть начаты немедленно.

В конце мая 2018 года министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль построит в поселениях на Западном берегу реки Иордан 2,5 тыс. единиц нового жилья. Как отметил тогда глава оборонного ведомства, Израиль "на деле продолжает развитие поселений" в этом регионе.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.

В конце августа 2017 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу.





