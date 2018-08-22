Азиатские индексы - 22-08-18

ТОКИО, 22 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.64% и составил 22362.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.77% и составил 1698.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.70% и составил 2714.61 пункта, а HANG SENG вырос на 0.63% и составил 27927.58 пункта.