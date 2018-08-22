Точная копия супермаркета Kwik-E-Mart, которым пользовались герои мультсериала "Симпсоны" (The Simpsons), создана в штате Южная Каролина. Как сообщило местное подразделение телекомпании CNN, магазин открылся в городе Миртл-Бич на атлантическом побережье США, передает Арменпресс.

Вид с улицы, равно как и интерьер торговой точки, созданы по рисункам авторов мульфильма. Среди товаров, которые выложены там на продажу, - фирменные хот-доги и пончики, напоминающие те, которые ели герои "Симпсонов". Кроме того, там можно купить сувениры с изображением всех персонажей мульфильма, в том числе индийца Апу, который по сюжету заведовал супермаркетом.

Один из авторов проекта Марк Корнелл уверен, что магазин должен быть интересен посетителям всех возрастов, поскольку "Симпсоны" выходят в эфир с 1989 года и полюбились уже не одному поколению американцев.

"Симпсоны" - самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения: он идет уже 29 сезонов, и сейчас запланирован его выпуск по меньшей мере еще на один. "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим телевизионным сериалом XX века.





