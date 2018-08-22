Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон за 300 долларов
Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Pocophone, стоимость которого будет начинаться от 300 долларов, передает Арменпресс.
Смартфон будет работать на системе Snapdragon 845 мощностью в 2,8 ГГц. Мощность аккумулятора составит 4000 мАч. Как обещает производитель, это позволит аппарату работать на протяжении 30 часов в режиме звонка без подзарядки. Высокую производительность смартфона обеспечивает система охлаждения, которая оберегает гаджет от перегрева.
Pocophone получил 6,18 —дюймовый экран с разрешением Full HD+. Также смартфон оснащен двойной камерой — 12 и 5 мегапикселей. Помимо этого, гаджет оснащен фронтальной камерой с разрешением в 20 мегапикселей.
Всего модель будет доступна в трех версиях. Наиболее дорогая версия смартфона будет стоить 415 долларов.