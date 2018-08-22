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Иск Генпрокуратуры по делу Роберта Кочаряна зарегистрирован в Кассационном суде

Иск Генпрокуратуры по делу Роберта Кочаряна зарегистрирован в Кассационном суде

Иск  Генпрокуратуры РА  против  решения  Апелляционного суда об освобождении  Роберта  Кочаряна  уже подан и зарегистрирован в  Кассационном суде.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе Судебного департамента. 

20 августа Генпрокуратура РА   подала иск  в  Кассационный судпротив  решения  Апелляционного суда об освобождении  Роберта  Кочаряна.

13 августа Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна и изменил меру пресечения,  с учетом его неприкосновенности.

 В тот же  день ССС РА  заявила, что  решение  Апелляционного суда о снятии  ареста  с Роберта  Кочаряна неправомерно, а Генпрокуратура заявила, что,  получив  полное  решение  АП, они рассмотрят возможность подачи иска в  Кассационный суд.




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