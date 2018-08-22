Иск Генпрокуратуры по делу Роберта Кочаряна зарегистрирован в Кассационном суде

Иск Генпрокуратуры РА против решения Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна уже подан и зарегистрирован в Кассационном суде.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Судебного департамента.

20 августа Генпрокуратура РА подала иск в Кассационный судпротив решения Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна.

13 августа Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна и изменил меру пресечения, с учетом его неприкосновенности.

В тот же день ССС РА заявила, что решение Апелляционного суда о снятии ареста с Роберта Кочаряна неправомерно, а Генпрокуратура заявила, что, получив полное решение АП, они рассмотрят возможность подачи иска в Кассационный суд.