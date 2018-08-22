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Арцвик Минасян провел встречу с Тимуром Жаксылыковым

Арцвик Минасян провел встречу с Тимуром Жаксылыковым

Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян провел встречу  с  членом коллегии  (министром) Евразийской экономической комиссии по вопросам экономики и финансовой  политики  Тимуром Жаксылыковым.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиций Армении, на встрече присутствовали заместитель министра Альберт Бабаян, директор финансового отдела EАЭКАрман Хачатурян,  советник члена коллегии  (министра) Евразийской экономической комиссии по вопросам экономики и финансовой  политики  Самат Алиев, другие официальные лица.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономической политики. Стороны  также обсудили вопросы, касающиеся трудовой  миграции, перераспределения  таможенных пошлин,  предстоящего международного форума Евразийской недели, который состоится в октябре в Ереване и др.




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