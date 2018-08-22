Арцвик Минасян провел встречу с Тимуром Жаксылыковым

Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян провел встречу с членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по вопросам экономики и финансовой политики Тимуром Жаксылыковым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиций Армении, на встрече присутствовали заместитель министра Альберт Бабаян, директор финансового отдела EАЭКАрман Хачатурян, советник члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по вопросам экономики и финансовой политики Самат Алиев, другие официальные лица.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономической политики. Стороны также обсудили вопросы, касающиеся трудовой миграции, перераспределения таможенных пошлин, предстоящего международного форума Евразийской недели, который состоится в октябре в Ереване и др.