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Премьер Никол Пашинян осмотрел «Инженерный городок»

Премьер Никол Пашинян осмотрел «Инженерный городок»

Премьер Никол Пашинян осмотрел «Инженерный городок».

Как  передает Арменпресс, городок  строится в  районе  Джрвеж и предусмотрен для  специалистов инженерной  отрасли. 

Строительство «Инженерного городка» началось в 2017г. В городке намечен построить Инженерный центр, Инженерную библиотеку, музеи Космоса, Науки и Технологий, детский  технопарк, выставку.

Премьеру  были представлены   новационные  инженерные решения армянских специалистов  и модели продукции участвующих в  проекте  компаний.

В завершение премьер-министр  сделал запись в  Книге памяти музея Космоса, Науки и Технологий.




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