Премьер Никол Пашинян осмотрел «Инженерный городок».

Как передает Арменпресс, городок строится в районе Джрвеж и предусмотрен для специалистов инженерной отрасли.

Строительство «Инженерного городка» началось в 2017г. В городке намечен построить Инженерный центр, Инженерную библиотеку, музеи Космоса, Науки и Технологий, детский технопарк, выставку.

Премьеру были представлены новационные инженерные решения армянских специалистов и модели продукции участвующих в проекте компаний.

В завершение премьер-министр сделал запись в Книге памяти музея Космоса, Науки и Технологий.