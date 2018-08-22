Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Никол Пашинян ознакомился с программой строительства «Инженерного городка»

Никол Пашинян ознакомился с программой строительства «Инженерного городка»

Премьер-министр Никол Пашинян посетил строящийся в Ереване  «Инженерный городок», где  уже  развернули деятельность несколько компаний  сферы  высоких технологий.    

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьеру  были представлены проект городка, а  также новационные  инженерные решения и модели продукции участвующих в  проекте  компаний. Отмечено, что на этой  территории намечено  создание школы  инженерного профиля и проведение  исследований. Они будут включать исследовательские, производственные и образовательные  сектора. Ныне  строится предназначенный для  детей технопарк.

«Инженерный городок» строится в рамках сотрудничества государство-частник. По проекту  предусмотрена подготовка  и переподготовка 1500 высококлассных специалистов данной  сферы, создание  2000 рабочих мест,  создание Start-up, повышение  эффективности  организаций  и рост объемов экспорта.

На территории  городка частные  компании инженерной  сферы  уже построили Инженерный центр, Инженерную библиотеку, музеи Космоса, Науки и Технологий.  В  музее премьер ознакомился с экспозицией.

Никол Пашинян отметил важность результативного функционирования «Инженерного городка», подчеркнув, что считает  IT-сферу одним из движителей нашей  экономики. Он подчеркнул также, что развитие высокотехнологичных производств, IT-сферы и экспериментальной  области неизменно будет в  центре  внимания правительства.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации