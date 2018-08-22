Никол Пашинян ознакомился с программой строительства «Инженерного городка»

Премьер-министр Никол Пашинян посетил строящийся в Ереване «Инженерный городок», где уже развернули деятельность несколько компаний сферы высоких технологий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьеру были представлены проект городка, а также новационные инженерные решения и модели продукции участвующих в проекте компаний. Отмечено, что на этой территории намечено создание школы инженерного профиля и проведение исследований. Они будут включать исследовательские, производственные и образовательные сектора. Ныне строится предназначенный для детей технопарк.

«Инженерный городок» строится в рамках сотрудничества государство-частник. По проекту предусмотрена подготовка и переподготовка 1500 высококлассных специалистов данной сферы, создание 2000 рабочих мест, создание Start-up, повышение эффективности организаций и рост объемов экспорта.

На территории городка частные компании инженерной сферы уже построили Инженерный центр, Инженерную библиотеку, музеи Космоса, Науки и Технологий. В музее премьер ознакомился с экспозицией.

Никол Пашинян отметил важность результативного функционирования «Инженерного городка», подчеркнув, что считает IT-сферу одним из движителей нашей экономики. Он подчеркнул также, что развитие высокотехнологичных производств, IT-сферы и экспериментальной области неизменно будет в центре внимания правительства.