В Иране заявили, что Тегеран ударит по США и Израилю в случае нападения американцев

Руководитель традиционной пятничной молитвы и член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами заявил в среду, что США не будут нападать на Иран, поскольку знают, что в этом случае Тегеран нанесет удар по американцам и Израилю. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mizan.

"Для США война [с Ираном] дорого обойдется. Американцы знают, что если они нанесут нашей стране малейший ущерб, то мы ударим не только по США, но и по их региональному союзнику - Израилю", - отметил Хатами в своей речи по случаю празднования Курбан-байрама.

Кроме того, аятолла отверг предложение Вашингтона начать новые переговоры с Ираном. "Американцы говорят, что в ходе переговоров мы должны принять все условия, которые они предложат. Это не переговоры, а диктатура", - добавил Хатами.





