Первый в мире круизный лайнер на СПГ спущен на воду

Первый в мире круизный лайнер, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), покинул строительный док на верфи в германском Папенбурге во вторник, передает Арменпресс.

Судно AIDAnova длиной 337 метров имеет свыше 2,6 тыс. кают, сообщает Deutsche Welle. Лайнер отправится в первый рейс 2 декабря из Гамбурга. Оператор круизных судов Aida заказал строительство трех кораблей, которые будут использовать в качестве топлива СПГ. По информации компании, она инвестировала в этот проект более 3 млрд евро.