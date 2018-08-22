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Cоревнования по прыжкам в воду животом прошли в Осло

Cоревнования по прыжкам в воду животом прошли в Осло

В Осло прошли соревнования по прыжкам в воду животом. Это очень болезненный вид спорта – прыгуны рискуют получить серьезные травмы внутренних органов.

Победителем в чемпионате стал Эмиль Лайбек. Это экстремальное состязание впервые было проведено в 2008 году. Во время прыжка руки и ноги участников разбросаны в х-формате, в последний момент – они должны сгруппироваться, передает Арменпресс

 




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