Минобороны подвело итоги операции в Сирии

Российские военные ударами авиации и крылатых ракет уничтожили в Сирии более 86 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ. Такие данные приводятся в видеоролике, опубликованном в среду на официальном канале Минобороны РФ в YouTube, передает Арменпресс.

"В результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8927 автомобилей с зенитными установками. Ликвидировано 836 главарей бандформирований, более 86 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысяч выходцев из РФ и стран СНГ", - говорится в видео.

В ведомстве также сообщили, что свыше 63 тыс. российских военнослужащих, в том числе 26 тыс. офицеров и 434 генерала, получили боевой опыт в Сирии.