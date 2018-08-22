Украина получит $78 млн от США на экономическое развитие

Американское правительство предоставит Украине почти $78 млн технической помощи на стойкое экономическое развитие. Соответствующее решение о подписании двусторонних соглашений принял на заседании в среду кабинет министров Украины, передает Арменпресс.

По данным пресс-службы правительства, $54,4 млн будут направлены на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднему классу на Украине, укрепление частного сектора экономики, повышение ее энергоэффективности, рост объемов сельскохозяйственного производства.

$23,6 млн планируется расходовать на усовершенствование законодательства в соответствие с европейскими стандартами, усовершенствование общественного надзора и участие граждан в процессах самоуправления.

США наряду с Европейским союзом являются самыми крупными донорами Украины. Американская сторона в 2014-2018 годах профинансировала на Украине проекты на $823 млн.





