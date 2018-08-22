В Ереване открылась Армяно-китайская школа дружбы

Сегодня, 22 августа, состоялось торжественное открытие Армяно-китайской школы дружбы в Ереване. Как передает «Арменпресс», Армяно-китайская школа дружбы построена при содействии правительства Китая.

На мероприятии присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Тянь Эрлун, министр образования и науки РА Араик Арутюнян и другие должностные лица.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Есть известная пословица: “ Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек”. Знание китайского языка – тем более в данном случае – дает возможность быть сведущим в огромном потоке информации», – отметил Н. Пашинян.

Что касается армяно-китайской школы дружбы, по словам Н. Пашиняна, наличие такой школы полностью укладывается в рамки представлений правительства. «Мы видим Армению как страну с высоким интеллектуальным уровнем, где знание двух-трех иностранных языков – привычное дело», – подчеркнул премьер.

В свою очередь посол Китая в РА отметил, что строительство школы продолжалось 15 месяцев.

«Китайские мастера строили эту школу так, будто это был их дом», – отметил посол.

По оценке Тяня Эрлуна, отношения между Арменией и Китаем на сегодняшний день сохраняют тенденции по здоровому развитию. Сотрудничество в сфере образования и других областях стабильно расширяется. «Число изучающих китайский язык в Армении составляет порядка 1000 человек, а в данной школе будут преподавать 4 китайских учителя», – резюмировал посол.

Школа рассчитана на 405 учащихся, между тем, уже поступило 700 заявок. Поскольку новое здание школы строится на месте бывшей школы №103, то примерно 100 учеников из прежнего учебного заведения получат право учиться в новой школе с углубленным изучением китайского языка. В итоге прием новых учеников ограничат до 300.

Представители Минобразования на днях обсудили вопрос отбора с родителями потенциальных учеников и представили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Поскольку закон об общем образовании запрещает прием на конкурсной или экзаменационной основе, то министерство склоняется к проведению жеребьевки.