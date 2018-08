Мастер дудука, легендарный армянский музыкант Дживан Гаспарян обсудил с министром культуры Лилит Макунц детали юбилейного концерта, который он даст в Ереване к своему 90-летию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении.

Дживан Гаспарян обсудил в среду подробности своего концерта с министром культуры республики Лилит Макунц. "День рождения мастера – 12 октября, однако юбилейный концерт в Ереване состоится 26-го ноября", - отмечается в сообщении. Дживан Гаспарян высказал пожелание, чтобы в этом году его юбилей был отмечен "красиво, но скромно"."Мы должны сделать все, чтобы это стало одним из самых яркий мероприятий года", - сказала Макунц.Профессиональная карьера Дживана Гаспаряна началась в 1947 году с выступления на сцене Большого театра в составе самодеятельного ансамбля на смотре искусств союзных республик. В 1988 году в Лондоне был записан первый альбом Гаспаряна I Will Not Be Sad In This World, состоящий из древних армянских баллад. Этот диск, посвященный жертвам землетрясения в Армении, принес музыканту международное признание.Обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО. В 2002 получил награду WOMEX (World Music Expo) за заслуги перед музыкальным искусством. Музыкант и композитор, вместе с ансамблем, исполняющим армянскую народную музыку, выступал с Кронос-Квартетом, Венским, Ереванским и Лос-Анжелесским симфоническим оркестрами. Работал со многими музыкантами, включая таких, как Андреас Волленвейдер, Лайонел Ричи, Питер Гейбриэл, Ганс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков и Майкл Брук. Гаспарян - автор музыки для голливудских фильмов, в том числе к "Гладиатору", за которого в 2001-м получил "Золотой глобус".