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С будущего года 70% земельных угодий Армении будут защищены от града

С будущего года 70% земельных угодий Армении будут защищены от града

В Армении будет создана эшелонная противоградовая система. Об этом заявил глава МЧС Армении Грачья Ростомян 22 августа на пресс-конференции.

По его словам, составляющими этой системы станут противоградовые утановки, сетки, ракеты. Как выяснилось, газогенераторные станции неэффективны против облаков 3-4 уровня, в отличие от ракет. Потому эксплуатация противоградовых установок будет продолжена против облаков более низкого уровня.

Министр сообщил, что уже со следующего года большая часть Армавирской области будет защищена благодаря установке противоградовых ракет.

По его словам, с будущего года 70% земельных угодий Армении будут защищены от града


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