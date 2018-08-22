Компания «Теле- и радиовещательная сеть Армении» сообщает, что по причине ремонтных работ на высоте H=308м ереванской телевышки с 27-го августа по 2-е сентября вещание по некоторым цифровым телеканалам будет отключено на несколько часов - с 06.00 до 09.00.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в те же сроки будет отключено радиовещание ООО «Радио Ван» (FM 103.1) и ООО «Радио Альфа» (FM 104.9).