Число случаев Эболы в Демократической Республике Конго превысило 100

Число случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), впервые с начала ее вспышки в конце июля в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК) перевалило за сто, а число умерших достигло 59. Об этом сообщило в ночь со вторника на среду в Twitter министерство здравоохранения африканской страны, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Поступили сообщения в общей сложности о 102 случаях геморрагической лихорадки в этом регионе, из которых 75 подтверждены, а 27 являются вероятными", - указывает минздрав. При этом в течение суток, 21 августа, число подтвержденных лабораторным путем случаев болезни увеличилось на шесть, а число умерших с подтвержденным диагнозом БВВЭ - на четыре. В разряд "вероятных" эксперты включают случаи заболевания и смерти, когда имелись симптомы БВВЭ, но получение образцов для исследований не представлялось возможным и поэтому требуются дополнительные изыскания.

В ходе стартовавшей 8 августа в ДРК кампании по иммунизации уже вакцинировано 1693 человека.





