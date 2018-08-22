Курс евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля
Курс евро на Московской бирже вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 79,02 руб. за евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В последний раз курс евро был выше 79 руб. 11 апреля 2018 года.
Доллар, в свою очередь, растет на 1,09%, до 68,01 руб. Курс американской валюты превысил отметку в 68 руб. впервые с 13 августа этого года.
- 16:47 Украина получит $78 млн от США на экономическое развитие
- 16:30 Дживан Гаспарян обсудил с министром культуры Лилит Макунц детали юбилейного концерта
- 16:24 С будущего года 70% земельных угодий Армении будут защищены от града
- 16:11 С 27-го августа по 2-е сентября вещание по некоторым цифровым телеканалам будет отключено на несколько часов
- 16:06 Коньяк установил новый рекорд продаж в мире
- 15:51 Число случаев Эболы в Демократической Республике Конго превысило 100
- 15:44 Авиакомпания «Азимут» входит на армянский рынок
- 15:43 Курс евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля
- 15:37 Власти Тайваня подтвердили планы отказа острова от атомной энергетики
- 14:56 СМИ: обстрелявшие посольство США в Турции были под воздействием алкоголя
- 14:45 Режиссер Арам Шахбазян прекратил голодовку
- 14:40 Названы самые богатые спортсменки мира
- 14:25 Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит в любой критике возможность найти и исправить ошибки
- 14:25 СМИ: Арета Франклин не оставила завещания
- 14:10 Неожиданный цвет стал новым трендом года
- 14:03 Порошенко: Украина никогда не пойдет на российские условия мира в Донбассе
- 14:01 В Китае новые технологии помогут студентам подобрать соседа по общежитию
- 13:50 Пашинян посоветовал Роберту Кочаряну спросить мнения народа, прежде чем возвращаться в политику
- 13:44 Жителей Гавайских островов предупредили о приближении мощного урагана
- 13:29 Никол Пашинян представил основания для создания органов переходного правосудия
- 13:11 Названа неожиданная польза алкоголя
- 13:07 Мэрия Еревана предпринимает меры по запрету уличной торговли
- 13:00 В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек
- 12:56 Reuters: Болтон заявил, что США продолжат оказывать давление на Иран
- 12:53 Брату Владимира Гаспаряна предъявлено обвинение в угрозе убийства
- 12:49 Бако Саакян встретился с делегацией Всеармянского фонда “Айастан”
- 12:24 Российские пограничники задержали нарушителей армяно-турецкой границы – граждан Афганистана
- 12:17 Житель Бельгии выиграл более 107 миллионов евро в лотерее
- 12:15 Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл
- 12:05 Председатель СК Армении подписал приказы о кадровых назначениях
- 12:03 Fox: Илон Маск перестал пользоваться Instagram после скандала
- 12:02 22-25-го августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
- 11:49 КРОУ дала согласие на отчуждение акций компании «ВЕОН-Армения»
- 11:45 Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма "Бонд 25"
- 11:18 Пассажиры сняли на видео посадку Ту-204 с горящим двигателем
11:09, 17.08.2018
Просмотрели 1900 раз Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы – гражданина Гвинеи
19:33, 17.08.2018
Просмотрели 1593 раз Это митинг единства армянского народа — Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо
12:00, 15.08.2018
Просмотрели 1462 раз ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных
21:32, 17.08.2018
Просмотрели 1299 раз Никол Пашинян видит необходимость проведения конституционных изменений до парламентских выборов
20:41, 15.08.2018
Просмотрели 1233 раз Никол Пашинян принял генерального директора ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” Сергея Валько