Курс евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля

Курс евро на Московской бирже вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 79,02 руб. за евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз курс евро был выше 79 руб. 11 апреля 2018 года.

Доллар, в свою очередь, растет на 1,09%, до 68,01 руб. Курс американской валюты превысил отметку в 68 руб. впервые с 13 августа этого года.



