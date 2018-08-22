Власти Тайваня подтвердили планы отказа острова от атомной энергетики

Правительство Тайваня подтвердило планы острова полностью стать безъядерным и вывести из эксплуатации все свои АЭС к 2025 году. Об этом заявил заместитель главы тайваньской администрации Чэнь Цзяньжэнь, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" мы поставили себе задачу: отказаться от ядерной энергетики к 2025 году, всячески продвигать развитие "зеленой" энергетики", - подчеркнул политик, выступая во вторник на экологическом форуме в Тайбэе.

В настоящее время на острове имеются четыре атомных электростанции, включая три действующие. Строительство четвертой по счету АЭС "Лунмэнь" было законсервировано в 2014 году. Этому предшествовали массовые демонстрации, участники которых требовали отказа от почти завершенного проекта, исходя из соображений безопасности. Это при том, что в объект уже было инвестировано $9,7 млрд.

Предполагается, что к концу 2018 и в середине 2019 года будут выведены из строя оба реактора первой АЭС "Цзиньшань", запущенной в 1978 году. Следом поэтапно закроют вторую и третью станции.

Вместе они производят до 20% совокупной электроэнергии острова.