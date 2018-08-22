Названы самые богатые спортсменки мира
Журнал Forbes опубликовал на сайте рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Лидером стала теннисистка Серена Уильямс. Ее заработок оценили в 18,1 миллиона долларов. Со второго по шестое место расположились другие теннисистки: Каролин Возняцки (13 миллионов), Слоун Стивенс (11,2 миллиона), Гарбинье Мугуруса (11 миллионов), Мария Шарапова (10,5 миллиона) и Винус Уильямс (10,2 миллиона).
В топ-10 попали только две представительницы других видов спорта. На седьмом месте оказалась бадминтонистка Пусарла Венката Синдху с доходом в 8,5 миллиона, на девятом месте — гонщица Даника Патрик, заработавшая 7,5 миллиона.
Уильямс третий год подряд становитсясамой богатой спортсменкой мира.
В марте 2018-го теннисистка возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. В данный момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге WTA.