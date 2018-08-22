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Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит в любой критике возможность найти и исправить ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит в любой критике возможность найти и исправить ошибки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не принимает резкие нападки на кого-либо из-за критики и призывает всех проявлять к критике конструктивное отношение. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами после открытия армяно-китайской школы заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о том, что многие нападают на критикующие представителей властей СМИ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что видит в любой критике возможность найти и исправить ошибки. Он призвал всех относиться к критике конструктивно. «В любой критике я вижу возможность найти ошибки и исправить их», - сказал Пашинян, напомнив, что большую часть своей жизни он и сам был журналистом. «Мы должны все принять новую ситуацию и действовать по-новому», - сказал он.


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