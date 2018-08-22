СМИ: Арета Франклин не оставила завещания

Певица Арета Франклин, умершая 16 августа в возрасте 76 лет, не составила завещание. Об этом сообщил во вторник сайт TMZ со ссылкой на полученные в его распоряжение судебные документы,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно им, певица умерла, не оставив завещания. Это значит, что на момент смерти такого документа составлено не было, уточнил портал. Согласно законам штата Мичиган, где певица умерла, ее имущество делится поровну между ее четырьмя детьми.

Арета Франклин скончалась в Детройте (штат Мичиган) 16 августа. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Ее похоронят 31 августа на городском кладбище Детройта Вудлаун. Там же покоятся отец, две сестры, брат и племянник певицы. На похороны приглашены только члены семьи и близкие друзья покойной.

Певица обладала исключительно сильным и красивым голосом. В 1987 году ее имя первой среди представительниц прекрасного пола появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone причислил ее к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки.