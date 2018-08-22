Неожиданный цвет стал новым трендом года

На смену популярным в 2018 году millennial pink («миллениальному» розовому), gen-z yellow (желтому «поколения z»), melodramatic purple («мелодраматическому» фиолетовому) и safe orange («безопасному» оранжевому) пришел новый цвет. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Им стал кислотно-лаймовый оттенок, который получил название slime green. Более 11 тысяч фотографий знаменитостей и популярных блогеров уже опубликовано в Instagram с хэш-тегом #slimegreen.

Многие показали зеленую неоновую одежду. В их числе оказались телезвезда Ким Кардашьян и фэшн-блогеры Риз Блатштейн (Reese Blutstein) и Мишель Салем (Michelle Salem).

Другие — певица SZA и близнецы Simi & Haze — даже перекрасили волосы в модный оттенок.