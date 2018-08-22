Порошенко: Украина никогда не пойдет на российские условия мира в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на урегулирование конфликта в Донбассе на условиях России. Выступая в среду на встрече с бывшими участниками силовой операции на востоке Украины, он в очередной раз обвинил Москву в агрессивных устремлениях и нежелании добиваться мирного урегулирования, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе, - сказал президент. - Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия, то я хочу отметить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, ибо это путь не к миру".

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина делает ставку в разрешении конфликта на сильную армию. "Мы имеем сильную армию, и поэтому я имею твердое убеждение, что мы добьемся мира", - сказал глава государства.