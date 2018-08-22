В Китае новые технологии помогут студентам подобрать соседа по общежитию

Нанкинский университет (провинция Цзянсу, Восточный Китай) ввел систему распределения первокурсников по комнатам в общежитиях, основанную на анализе информации о студентах. Как сообщила газета China Daily, в ВУЗе будут использовать технологию больших данных, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Руководство университета впервые прибегло к использованию анализа больших данных в прошлом году. Администрацией был составлен специальный онлайн-опрос для первокурсников, в котором их спрашивали о привычках, любимых занятиях и чертах характера. После анализа всех ответов университет распределил студентов с похожими привычками и интересами в одну комнату, тем самым облегчив проблемы первых недель жизни новичков, только что покинувших родительский дом. Исследование, проведенное в конце прошлого учебного года показало, что студенты, распределенные таким образом живут дружнее и веселее, им также было легче адаптироваться к студенческой жизни.

В анкете учебного заведения помимо вопросов о привычном распорядке дня, отношении к кондиционерам и привычках гигиены, студентов просят указать любимые бренды, продукты питания, хобби и интересы.



