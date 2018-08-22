Жителей Гавайских островов предупредили о приближении мощного урагана

Мощный ураган "Лейн" движется в сторону американского штата Гавайи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На данный момент сформировавшемуся в Тихом океане урагану присвоена пятая - наивысшая - категория, максимальная скорость порывов ветра достигает 250 км/ч.

Ввиду повышенной опасности местные власти отменили занятия в школах.

По данным американских метеорологических служб, ураган принесет с собой проливные дожди, которые могут привести к наводнению. Жители американского штата уже активно готовятся к приближению "Лейна", устанавливая вокруг своих домов ограждения из мешков с песком.